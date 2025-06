Cape Fear | le foto dal set della serie mostrano uno spaventoso Max Cady

Le foto dal set di Cape Fear, in onda su Apple TV+, svelano un Max Cady inquietante e minaccioso interpretato da Javier Bardem. Tra atmosfere oscure e tensione palpabile, il villain prende vita in scene che promettono di catturare l’immaginazione degli spettatori. La serie, attualmente in produzione alla Chevron Station di Atlanta, promette di portare sullo schermo un personaggio iconico con un tocco di pura suspense. Restate sintonizzati per ulteriori aggiornamenti!

“Il nonno maneggiava i serpenti in chiesa. La nonna beveva stricnina. Direi che avevo un vantaggio, geneticamente parlando.” Le riprese della serie Cape Fear, in onda su Apple TV +, sono attualmente in corso alla Chevron Station di Atlanta, in Georgia, e alcune foto dal set ( tramite Storage Blu tv ) rivelano il nostro primo sguardo a Javier Bardem nei panni di Max Cady e Amy Adams in quelli di Amanda Bowden. A prima vista, questa nuova interpretazione dell’assassinostupratore psicotico sembra molto diversa dalla versione rasata e tatuata del detestabile personaggio interpretato da Robert De Niro nell’adattamento degli anni ’90 di Martin Scorsese, ma un’inquadratura piĂą ravvicinata rivela che la star di Dune: Parte 2 sfoggia qualche tatuaggio e forse anche qualche piercing. 🔗 Leggi su Cinefilos.it

