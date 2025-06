Cape Fear | Amy Adams e Javier Bardem nelle prime foto della serie di Apple TV+

Scorpi le prime immagini esclusive della nuova serie Apple TV+ di Cape Fear, con Amy Adams e Javier Bardem nei ruoli di Amanda Bowden e Max Cady. Ricreando il celebre thriller del 1991 diretto da Martin Scorsese, questa versione promette di coinvolgere gli spettatori in un mix di suspense e emozioni intense. Le riprese alla Chevron Station stanno facendo già parlare di sé: preparatevi a scoprire un remake che reinventa il classico, portando il brivido a un livello superiore.

Le due star protagoniste del nuovo adattamento remake del film del 1991 diretto da Martin Scorsese con Nick Nolte e Robert De Niro. Sono state pubblicate online le prime immagini dal set dell'adattamento televisivo di Cape Fear, la nuova serie di Apple TV+. Le immagini mostrano per la prima volta Javier Bardem nel ruolo di Max Cady e Amy Adams nel ruolo di Amanda Bowden. Le riprese della serie sono attualmente in corso alla Chevron Station di Atlanta e in particolare la versione di Max Cady di Bardem appare assai diversa da quella rasata e piena di tatuaggi di De Niro. Le prime immagini dal set della serie Cape Fear La serie sarà composta da 10 episodi scritti da Nick Antosca, che partecipa . 🔗 Leggi su Movieplayer.it