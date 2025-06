Caos alla consegna dei plichi del referendum presentata un' interrogazione al sindaco Lagalla

Il caos scoppiato alla chiusura del referendum dell’8 e 9 giugno in via Galileo Galilei, vicino al deposito comunale, ha sollevato numerosi dubbi sulla gestione delle operazioni elettorali. La confusione e i disagi hanno spinto l’opposizione a presentare un’interrogazione al sindaco Roberto Lagalla, chiedendo chiarimenti e misure immediate per garantire trasparenza e ordine nel processo di consegna dei plichi. Ora, il futuro di questa tornata elettorale dipende dalla risposta dell’amministrazione comunale.

Il caos che si è scatenato alla chiusura del referendum dell'8 e 9 giugno in via Galileo Galilei, nelle vicinanze del deposito comunale dove si sono concentrate le operazioni di consegna dei plichi e del materiale di questa tornata elettorale, arriva sul tavolo del sindaco Roberto Lagalla con. 🔗 Leggi su Palermotoday.it © Palermotoday.it - Caos alla consegna dei plichi del referendum, presentata un'interrogazione al sindaco Lagalla

In questa notizia si parla di: caos - consegna - plichi - referendum

L'assalto e gli spari in aria: Gaza nel caos per la consegna degli aiuti. Accuse tra Israele e ONU - A Rafah, la situazione si fa critica con un assalto alla consegna di aiuti umanitari, mentre spari in aria alimentano la tensione.

#Referendumabrogativi2025 ? È in corso la consegna delle schede elettorali. Gli elettori che non avessero ricevuto il plico elettorale presso il proprio indirizzo estero possono chiedere un DUPLICATO al Consolato Generale d’Italia a New York per email (ne Vai su Facebook

Caos alla consegna dei plichi del referendum, presentata un'interrogazione al sindaco Lagalla; Referendum a Palermo, caos dopo il voto: tre ore di fila e traffico in tilt per consegnare i plichi con le schede; Schede mai arrivate e istruzioni sbagliate: ancora caos sul voto all'estero.

Referendum a Palermo, caos dopo il voto: tre ore di fila e traffico in tilt per consegnare i plichi con le schede Segnala palermotoday.it: Per presidenti e scrutatori dei 600 seggi è stata un'odissea: il Comune ha scelto un unico punto per depositare il materiale post elettorale, uno scantinato di via Galileo Galilei.