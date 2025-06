Canto di Natale – In arrivo un nuovo adattamento cinematografico firmato… Robert Eggers!

Preparatevi a vivere una rivoluzione natalizia: un nuovo adattamento cinematografico di “Canto di Natale” sta per arrivare, questa volta firmato dal visionario Robert Eggers. Dopo decenni di interpretazioni memorabili, il classico di Charles Dickens si appresta a rinnovarsi con un’inedita veste visiva e narrativa. L’attesa è alta: scopriamo insieme come Eggers reimmaginerà questa storia senza tempo, portando il Natale sul grande schermo come mai prima d’ora.

Il classico di Charles Dickens, " Canto di Natale ", ha ispirato innumerevoli adattamenti cinematografici nel corso degli anni. Abbiamo visto versioni fedeli come " Scrooge " del 1951 con Alastair Sim, stravaganti come " Canto di Natale dei Muppet " (1992), musical come quello del 1970 con Albert Finney e " Spirited " (2022) con Ryan Reynolds e Will Ferrell, animazioni (come quella del 2009 in performance capture), e memorabili adattamenti televisivi, tra cui la versione del 1984 con George C. Scott. Ora, il regista Robert Eggers, noto per i suoi acclamati horror folk come " The Witch " e il gotico " Nosferatu ", si prepara a portare la sua visione oscura al racconto di Dickens.