Cantina in Festa | assaporare il gusto della natura in musica a pochi passi da Bologna

Se sei un appassionato di vino e natura, non puoi perderti "Cantina in Festa", un evento che unisce gusto, musica e bellezza in una cornice incantevole a pochi passi da Bologna. Segna subito sul calendario le date di mercoledì 18 giugno e 9 luglio: un'occasione imperdibile per assaporare la purezza della natura e scoprire vini autentici, tra emozioni e convivialità . Preparati a vivere un’esperienza indimenticabile!

Nel vino la verità, nella verità la bellezza Cantina in Festa sarà un'occasione unica.

'Cantina in Festa', insieme per la sicurezza e il buon gusto - Vieni a vivere una serata di festa e buon gusto! La Cantina Sociale 'A. De Gasperi' apre le porte sabato 7 giugno 2025, dalle 18:00 alle 24:00, per un evento dedicato alla prevenzione, alla cultura e ai sapori locali.

Nicola è stato nelle langhe in questo ponte del 2 Giugno e ha portato in cantina dei vinelli belli tosti La Tenuta Montanello è una piccola azienda agricola immersa nei vigneti, a pochi passi da Barolo. Qui si vinifica tutto a mano, e la produzione è quasi total Vai su Facebook

Cantina in Festa, a Borgo Incoronata il giorno del vino novello Da notizie.tiscali.it: BORGO INCORONATA (Foggia) – Domenica 8 novembre, a Borgo Incoronata, tornerà “Cantina in Festa ...