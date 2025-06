Cantiere infinito e fermo in via Pozzo Campana protestano i residenti

Un cantiere che sembra non avere fine, lasciando i residenti di via Pozzo Campana in balia di disagi e incertezze. I lavori, inizialmente previsti per ieri, 11 giugno, sono stati rimandati al 31 luglio, ma da giorni non si vede più nessuno operare. La situazione si protrae, alimentando frustrazione e preoccupazione tra chi vive in questa strada. È arrivato il momento di fare chiarezza e trovare una soluzione concreta.

I lavori dovevano terminare ieri, 11 giugno, ma è stata cambiata la data di termine, spostandola al 31 luglio. Eppure in via Pozzo Campana, come dicono i residenti, sono giorni che non lavora più nessuno, lasciando il cantiere aperto ed enormi disagi ai cittadini. Gli scavi, con un passaggio.

