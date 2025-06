Canottaggio dal 13 giugno la Coppa del Mondo a Varese | via alla prima tappa della competizione

Dal 13 giugno, Varese si trasforma nella capitale dello canottaggio con l’attesa tappa della Coppa del Mondo. Dopo il successo agli Europei di Plovdiv, la squadra italiana, guidata dal DT Antonio Colamonici, si prepara a sfidare il mondo con 28 equipaggi pronti a dimostrare il loro valore. Questa competizione rappresenta un passo decisivo per le ambizioni azzurre e promette emozioni indimenticabili. La sfida è aperta: chi conquisterà il podio?

Varese, 12 giugno 2025 – Da domani a domenica, l’Italia del DT Antonio Colamonici sarà impegnata a Varese in occasione della prima tappa di Coppa del Mondo. Dopo le cinque medaglie conquistate agli Europei di Plovdiv, saranno 28 gli equipaggi in gara: quelli protagonisti due settimane fa in Bulgaria, insieme a un nutrito numero di Under 23 e alla squadra Pararowing al completo. La Coppa del Mondo sarà un test importante per le ambizioni dei due senza femminile (Laura Meriano, Alice Codato) e maschile (Nunzio Di Colandrea, Giovanni Codato) vicecampioni d’Europa. Attesa anche per le ammiraglie, entrambe terze nella rassegna continentale. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it