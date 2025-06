Canottaggio alla Schiranna Tornano le grandi emozioni con la Coppa del Mondo

Torna a incantare la Schiranna con le emozioni del canottaggio internazionale: dalla domani a domenica, il cuore pulsante di Varese ospita la Coppa del Mondo 2025, un evento imperdibile che mette in mostra il meglio dello sport e della solidarietà tra nazioni. Con oltre 600 atleti e una copertura globale, questa manifestazione conferma ancora una volta il ruolo di Varese come capitale mondiale del canottaggio. Un'occasione da non perdere per vivere emozioni uniche e scoprire il vero spirito sportivo.

Da domani a domenica le acque della Schiranna ospiteranno la Coppa del Mondo di Canottaggio 2025, uno degli appuntamenti sportivi internazionali più attesi dell'anno. Un evento che conferma ancora una volta Varese e il suo lago come punto di riferimento per il canottaggio mondiale. I numeri parlano da soli: oltre 600 atleti provenienti da 39 nazioni, più di 80 broadcaster accreditati e visibilità globale per una manifestazione che promette di essere indimenticabile. Durante la conferenza stampa di presentazione tenutasi nella sede della Canottieri Varese, il presidente del Comitato organizzatore e sindaco di Varese Davide Galimberti ha dichiarato: "Ci tengo a sottolineare la grande sintonia tra Istituzioni e realtà sportive del territorio.

