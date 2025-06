Canoni triplicati Società sportive in rivolta

In Valsamoggia esplode la rivolta delle società sportive contro i canoni triplicati imposti dalla nuova gestione comunale. Dopo l’annuncio dell’aumento dei costi per l’uso di palestre, campi e palazzetti, le realtà locali si sentono tradite e oppresse. La protesta ha raggiunto il culmine con le parole forti di Valerio Sabattini e Claudio Bedini del Crespo Calcio, pronti a lottare per salvaguardare il proprio sport e il futuro delle giovani generazioni.

Caro-impianti sportivi. E' rivolta in Valsamoggia dopo la decisione della nuova società alla quale il Municipio ha affidato la gestione di palestre, campi da calcio e palazzetti dello sport di proprietà comunale, di aumentare pesantemente i canoni per l'utilizzo degli impianti da parte delle società sportive. Il caso più eclatante è stato messo in piazza da presidente e vice presidente del Crespo Calcio, Valerio Sabattini e Claudio Bedini, alla guida di una storica società dilettantistica che conta un vivaio di oltre 250 bambini e ragazzi tra i 6 e i 18 anni, oltre ad una prima squadra appena promossa dalla seconda alla prima categoria.

