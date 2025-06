Cannabis terapeutica Marco B rischia la condanna dopo l’assoluzione di Walter De Benedetto

A quasi due anni dalla scomparsa di Walter De Benedetto, figura simbolo della battaglia per la cannabis terapeutica, si riaccendono le speranze e le polemiche attorno al caso giudiziario che li vede coinvolti. Mentre l’assoluzione di Walter infonde fiducia, Marco B. rischia ancora una condanna. L’Associazione Luca Coscioni interviene decisa: se il fatto non sussiste per uno, non dovrebbe sussistere per l’altro. La giustizia italiana è davvero arrivata a un punto di svolta?

Arezzo, 12 giugno 2025 –  . L’Associazione Luca Coscioni interviene: “Se il fatto non sussiste per Walter, non sussista neanche per Marco!” A quasi due anni dalla scomparsa di Walter De Benedetto, storico attivista per la cannabis terapeutica, si torna a parlare del caso giudiziario che lo riguardò. M a stavolta al centro c’è il suo amico Marco B., la persona che lo aiutò a coltivare in casa la cannabis necessaria per lenire i dolori causati da una grave forma di artrite reumatoide. Mentre Walter fu assolto “perchĂ© il fatto non sussiste”, Marco è stato condannato in primo grado a oltre un anno di reclusione e attende l'appello, previsto per il 3 febbraio 2026 a Firenze. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Cannabis terapeutica, Marco B. rischia la condanna dopo l’assoluzione di Walter De Benedetto

