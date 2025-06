Cani di Santa Bianca c’è l’ordinanza | Procedure in corso per l’adozione

Gli attivisti in difesa dei cani di Santa Bianca non si arrendono: dopo aver acceso i riflettori sulla drammatica condizione di 40 animali, organizzano un nuovo presidio davanti al municipio di Bondeno. La vicenda, ancora in corso con procedure di adozione e ordinanze in atto, dimostra come la passione per la tutela degli animali non conosca pause. La loro determinazione continua a essere un faro di speranza e impegno.

Sulla vicenda dei cani di Santa Bianca, gli attivisti in difesa degli animali, che da piĂą province seguono gli avvenimenti, stanno organizzando per i prossimi giorni un nuovo presidio, questa volta davanti al municipio di Bondeno. Erano stati loro, nel novembre scorso, a portare sotto i riflettori la drammatica situazione e le condizioni di ben 40 cani adottati dalla stessa persona. A quelle segnalazioni, con la manifestazione, era seguito un blitz degli agenti della polizia locale con i veterinari dell’Ausl, i Carabinieri Forestali e i volontari di Oipa. Da qui una lunga serie di provvedimenti molto precisi rivolti alla signora che detiene i cani e controlli. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Cani di Santa Bianca, c’è l’ordinanza: "Procedure in corso per l’adozione"

