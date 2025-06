Cane legato e lasciato senza viveri polizia interviene e arresta ricercato

Una triste scena di crudeltà e illegalità sfocia in un intervento decisivo delle forze dell’ordine. Un cane legato e lasciato senza cibo denuncia un grave maltrattamento, mentre la polizia di Castel Volturno interviene per tutelare le vittime e arrestare i responsabili. La lotta contro l’abuso degli animali e le attività illecite si rafforza ogni giorno: ecco perché è fondamentale denunciare e sostenere il rispetto per tutti gli esseri viventi.

Un 52enne originario del Gabon, irregolare sul territorio nazionale, è stato denunciato dalla polizia del commissariato di Castel Volturno per maltrattamenti nei confronti di un cane. Nel corso del controllo un 55enne napoletano è stato arrestato in quanto risultato destinatario di un'ordinanza. 🔗 Leggi su Casertanews.it © Casertanews.it - Cane legato e lasciato senza viveri, polizia interviene e arresta ricercato

In questa notizia si parla di: cane - polizia - legato - lasciato

Assisi, incontra per strada un cane smarrito e lo riconsegna con l'aiuto della Polizia - Ad Assisi, un cittadino ha incontrato un Border Collie smarrito e, con l’aiuto della polizia e del microchip, ha riconsegnato Fly al suo amato proprietario.

Intorno alle 15 di venerdì, una Golf grigia – sporca di sangue e con una ruota a terra – ha lasciato un ragazzo di 13 anni e il suo cane davanti al pronto soccorso del Fatebenefratelli, a Milano. Il giovane si è accasciato sul marciapiede, semi incosciente. «Una s Vai su Facebook

Cane legato e lasciato senza viveri, polizia interviene e arresta ricercato; Uragano Milton, un cane viene abbandonato legato a una recinzione. La polizia lo salva; Donna aggredita da un cane davanti casa, Erina Licari muore a 62 anni. Indaga la polizia.

cane trovato legato sotto la tangenziale, salvato dalla Polizia, “Era in condizioni disumane” msn.com scrive: Axel, cane abbandonato sotto un cavalcavia a Padova, è stato salvato dagli agenti della Polizia nel giorno simbolo della rinascita.