Cancro al seno Murelli Lega | Non è mai troppo presto per fare prevenzione

La prevenzione del cancro al seno è una priorità che non può essere rimandata, soprattutto in un Paese dove le disuguaglianze territoriali rischiano di mettere a repentaglio la salute delle donne. Con iniziative come 'Care for Caring 2.0', la Polizia di Stato si impegna a superare queste barriere, garantendo che ogni donna abbia accesso agli screening necessari. È fondamentale sensibilizzare e agire tempestivamente: perché la prevenzione salva vite e costruisce un futuro più sicuro per tutte.

(Adnkronos) – "Un grazie alla Polizia di Stato che, con 'Care for Caring 2.0 – Ambasciatrici della Prevenzione', è andata direttamente ad allargare lo screening delle donne: in Italia purtroppo c'è disomogeneità sul territorio nazionale e viene fatta discriminazione addirittura sul codice di avviamento postale di residenza. Ci sono Regioni che per le donne iniziano . Nessun post correlato. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

In questa notizia si parla di: prevenzione - cancro - seno - murelli

Asl Frosinone, Fondazione PTV e Università Tor Vergata insieme per la prevenzione del cancro al seno - Grande partecipazione all’iniziativa

Cancro al seno, Murelli (Lega): Non è mai troppo presto per fare prevenzione; Patriarca (Fi): Dalla Polizia di Stato esempio concreto di prevenzione del cancro al seno; Schillaci: Prevenzione e informazione pilastri su cui investire.

Cancro al seno, Murelli (Lega): "Non è mai troppo presto per fare prevenzione" Lo riporta lanuovasardegna.it: Ambasciatrici della Prevenzione', è andata direttamente ad allargare lo screening delle donne: in I ...