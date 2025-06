Campionessa nazionale di relazioni internazionali

Un entusiasmante trionfo che mette in luce il talento e la passione di giovani promesse italiane nel campo delle relazioni internazionali per il marketing. Chiara Valsecchi, studentessa di soli 18 anni del liceo Giuseppe Parini di Lecco, ha conquistato il titolo nazionale, dimostrando che il futuro è già qui e che la nuova generazione ha le carte in regola per fare la differenza. Questa vittoria segna un nuovo capitolo di eccellenza; ma quali sono le sfide che l’attendono?

La nuova campionessa italiana di Relazioni internazionali per il marketing è una pariniana. Chiara Valsecchi, 18 anni, studentessa di 4^A indirizzo Rim - Relazioni internazionali per il marketing, appunto – dell’istituto superiore statale Giuseppe Parini di Lecco ha vinto la gara nazionale d’indirizzo. È il secondo oro al Giuseppe Parini, dopo la vittoria della compagna di scuola e coetanea Giada Livi, che si è però laureata campionessa di Amministrazione, finanza e marketing, ex Ragioneria. "Ammetto di avere provato a immaginare come sarebbe stato vincere la gara, ma non ci ho mai creduto per non rimanere delusa e anche perché non ero certa di aver svolto delle belle prove. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Campionessa nazionale di relazioni internazionali

In questa notizia si parla di: campionessa - relazioni - internazionali - nazionale

Quanta gioia per la vittoria di Jasmine Paolini agli Internazionali d’Italia Un trionfo che resterà nella storia e che ci riempie di orgoglio. Oggi l’Italia intera ha applaudito una campionessa che con cuore, grinta e umiltà ha scritto una pagina indimenticabile d Vai su Facebook

Campionessa nazionale di relazioni internazionali; La scuola lecchese campionessa nazionale di matematica senza frontiere; Si chiude Link Media Festival: Trieste un faro per capire l’attualità .

Le relazioni internazionali secondo Kissinger ispionline.it scrive: della politica internazionale di Kissinger è stata dunque eccentrica rispetto al mainstream realista, di cui spesso il diplomatico americano ...