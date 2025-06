Campionato mondiale di Maxibasketball | nella nazionale italiana ' Over 45' c' è il sanseverese Miglio

Un talento sanseverese pronto a scrivere una nuova pagina di storia dello sport internazionale: Ernesto Miglio, 49 anni, rappresenterà l’Italia nel Maxibasketball 'over 45' al Campionato Mondiale in Ticino. La sua passione e determinazione sono fonte di ispirazione per tutta la comunità, dimostrando che la voglia di sfidare i limiti non conosce età. È un onore vedere il suo nome tra gli atleti che porteranno alto il nome di San Severo nel mondo.

C’è anche un atleta sanseverese che parteciperà con la maglia della nazionale italiana di Maxibasket alla 17^ edizione del campionato mondiale Maxibasketball 'over 45' che si terrà in Ticino, Svizzera, dal 27 giugno al 6 luglio 2025. Si tratta di Ernesto Miglio, 49 anni, per tante stagioni. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it © Foggiatoday.it - Campionato mondiale di Maxibasketball: nella nazionale italiana 'Over 45' c'è il sanseverese Miglio

Dal 27 giugno al 6 luglio 2025 si terrà il 17° Campionato Mondiale FIMBA di Maxibasketball – Ticino 2025, con oltre 6.000 partecipanti da più di 40 Paesi. Un evento unico, che coinvolgerà 26 palestre tra Bellinzona, Locarno e Lugano, animate da squadre e ti Vai su Facebook

