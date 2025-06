Campi solari musicali alla scuola Bonamici

perché non partecipare ai Campi Solari Musicali alla scuola Bonamici di Pisa il 12 giugno 2025? Un'occasione unica per unire divertimento, musica e scoperta, arricchendo le giornate estive dei giovani con attività coinvolgenti e stimolanti. Che tu preferisca i programmi mattutini o quelli che proseguono nel primo pomeriggio, c'è una proposta pensata proprio per te! Vieni a vivere un'estate all'insegna della musica e dell'avventura!

Pisa 12 giugno 2025- Si moltiplicano ogni estate le proposte di enti e associazioni per i campi estiv i, soluzioni che coniugano divertimento, cultura sport e scoperta della natura per bambini e ragazzi in età scolare. Molte le varianti a partire dagli orari, che si diversificano in formule “corte” che impegnano i ragazzi nelle ore mattutine, e “lunghe”, comprendenti la prima parte del pomeriggio. Per gli appassionati di musica c’è la formula dei campi solari musicali della scuola di musica Bonamici, rivolta ai bambini e ragazzi dai 6 ai 14 anni, anche principianti, che avrà luogo nei locali e nel grande giardino della scuola dal 17 giugno al 11 luglio. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Campi solari musicali alla scuola Bonamici

In questa notizia si parla di: campi - solari - musicali - scuola

Cento ‘campi solari’ ed Estate Ragazzi: tutte le attività dedicate alle famiglie - Bologna, 22 maggio 2025 – Con l’arrivo dell’estate, si avvicina il momento di organizzare le vacanze dei più piccoli.

Prorogata al 10 giugno la scadenza delle iscrizioni ai Campi Solari Musicali 2025 alla Scuola Bonamici! Tutte le info sul sito della scuola: https://www.scuolabonamici.it/campisolarimusicali2025/ e in Segreteria #scuolabonamici #pisa #campisolari Vai su Facebook

Campi solari musicali alla scuola Bonamici; Campi solari musicali alla Scuola Bonamici; Campi estivi per i bambini tra sport, musica e racconti.

Campi solari musicali alla scuola Bonamici Da lanazione.it: Si moltiplicano ogni estate le proposte di enti e associazioni per i campi estivi, soluzioni che coniugano divertimento, cultura sport e scoperta della natura per bambini e ragazz ...