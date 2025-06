Campania regionali allo scoglio terzo mandato | De Luca e la speranza Meloni

Mancano ormai pochi mesi alle elezioni regionali in Campania, un appuntamento cruciale che potrebbe segnare il futuro della regione. De Luca, forte del suo terzo mandato, punta a consolidare il suo potere, mentre Meloni spera di aprire nuovi orizzonti politici. La sfida è aperta: quale volto si affermerà nelle urne e quali strategie definiranno il destino della Campania? Il risultato promette di essere uno spartiacque per la politica locale e nazionale.

Le elezioni per il rinnovo del consiglio regionale campano si avvicinano e il governatore spera di riaprire la partita per la sua candidatura L'IdentitĂ . 🔗 Leggi su Lidentita.it © Lidentita.it - Campania, regionali allo scoglio terzo mandato: De Luca e la speranza Meloni

In questa notizia si parla di: campania - regionali - scoglio - terzo

Elezioni regionali Campania, Vincenzo De Luca: «La Regione non è in vendita» - Nelle imminenti elezioni regionali in Campania, Vincenzo De Luca ribadisce il suo impegno: "La regione non è in vendita".

Sul Terzo Mandato ai governatori si riaprono i giochi. Fratelli d’Italia sembra fare sul serio per andare incontro alla Lega sul caso Zaia. Ne beneficerebbe anche De Luca. Lo scoglio dei tempi. #itv Vai su Facebook

Elezioni regionali, è caos nella sinistra: sfida all’orizzonte Landolfi – Schiavone.; Regione Campania. Terzo mandato, domani arriva lo stop del governo; De Luca isolato, valanga di firme per Zaia.

Regionali, in Campania la corsa contro il tempo di Manfredi per il candidato del centrosinistra. La paura si chiama De Luca Scrive ilfattoquotidiano.it: Il sindaco di Napoli vuole chiudere entro fine giugno sul candidato per la Campania, mentre il Pd temporeggia in attesa di capire le mosse di De Luca sul terzo mandato ...