Camp di Durazzo | Vuelle e Spiro Leka portano il basket albanese a nuovi livelli

Il camp di Durazzo si trasforma in un palcoscenico di passione e talento grazie a Vuelle e Spiro Leka, che portano il basket albanese a nuovi livelli. I giovani atleti, orgogliosi di indossare il materiale griffato Vuelle, vivono un’esperienza unica, fatta di entusiasmo e rispetto reciproco. È un’occasione per scoprire come lo sport possa unire culture diverse e creare legami duraturi. E questo è solo l’inizio di un'avventura straordinaria...

E’ con una certa fierezza che i ragazzi albanesi al camp di Durazzo indossano il materiale griffato Vuelle: dall’Albania arriva piena di entusiasmo la voce di Luca Pentucci, assistente di Spiro Leka che sta condividendo con l’intero staff biancorosso un’esperienza nuova: "Spiro qua è una celebrità , ogni volta che andiamo in giro per strada tutti lo fermano, lo salutano: è piacevole anche per noi, oltre che veniamo trattati benissimo ovunque andiamo". Il lavoro con gli iscritti al primo camp biancorosso all’estero sta andando molto bene: "La sensazione che ci arriva è la grandissima volontà di emergere che hanno questi ragazzi - dice Pentucci -: fisici molto interessanti, con dei limiti tecnici, su cui si può lavorare e un paese che in prospettiva potrebbe dare molto. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Camp di Durazzo: Vuelle e Spiro Leka portano il basket albanese a nuovi livelli

Camp di Durazzo: Vuelle e Spiro Leka portano il basket albanese a nuovi livelli; MERCATO A2 - Carlino: VL Pesaro, Spiro Leka resta alla guida; Vuelle a caccia di talenti. Spiro Leka convoca lo staff.

Camp di Durazzo: Vuelle e Spiro Leka portano il basket albanese a nuovi livelli Lo riporta msn.com: Il camp di Durazzo con Vuelle e Spiro Leka entusiasma i giovani albanesi, aprendo nuove prospettive per il basket locale.