Cambiaso Juventus via solo per un’offerta irrinunciabile! Ecco la posizione dei bianconeri sul futuro del laterale seguito dal Milan Novità

La Juventus si prepara a resistere alle avances sul giovane Andrea Cambiaso, pronta a cedere il suo talento solo davanti a un'offerta irripetibile. La strategia dei bianconeri è chiara: mantenere il laterale se non si presenta una proposta faraonica, come confermato dall’esperto Alfredo Pedullà . Il futuro di Cambiaso e le possibili mosse di mercato sono ancora in bilico, ma la società pare decisa a tutelare i propri asset più preziosi. Resta da vedere quali sorprese riserverà il mercato nei prossimi giorni.

Cambiaso Juventus, via solo per un’offerta irrinunciabile: la posizione dei bianconeri è piuttosto netta. Cosa filtra sul futuro del laterale, le ultimissime. La Juventus non ha intenzione di privarsi di Andrea Cambiaso. Meglio ancora: lo farebbe per una proposta irrinunciabile, faraonica, che ancora non è arrivata. A riferirlo è Alfredo Pedullà , esperto di mercato di Sportitalia. Il laterale bianconero, finito nel mirino del Milan di Allegri, lascerà Torino solo per un’offerta irrinunciabile: per la Juve non è dunque sul mercato. .com. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Cambiaso Juventus, via solo per un’offerta irrinunciabile! Ecco la posizione dei bianconeri sul futuro del laterale seguito dal Milan. NovitÃ

In questa notizia si parla di: juventus - irrinunciabile - cambiaso - offerta

Beukema Juventus, il Napoli di Conte ora fa sul serio: il difensore ritiene irrinunciabile la proposta del club di De Laurentiis! Rivelazione - Il mercato si infiamma: Beukema, difensore di talento del Bologna, sembra aver scelto il Napoli di Conte come prossima tappa.

Randal Kolo Muani e Francisco Conceicao giocheranno il Mondiale per club con la Juventus La presenza dell’attaccante francese era già stata annunciata dal nuovo dg Damien Comolli. Ora è arrivato il semaforo verde anche per l’esterno portoghes Vai su Facebook

Cambiaso Juventus, via solo per un'offerta irrinunciabile; Manchester City forte su Cambiaso: in arrivo una super offerta per la Juventus già a gennaio; Juventus, nomi e scenari se Cambiaso va via: la strategia di Giuntoli può farsi più forte.

SPORTITALIA - Juve, Cambiaso via solo per una mega offerta, il Milan insiste per Zinchenko Da napolimagazine.com: Meglio ancora: lo farebbe per una proposta irrinunciabile, faraonica, che ancora non è arrivata.