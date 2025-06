Cambia ancora la viabilità in centro | un pezzo di via Roma diventa a senso unico

Nuove regole al centro città: un tratto di via Roma diventa a senso unico, migliorando la viabilità e riducendo il traffico. L’ordinanza del Comune, firmata dall’Ufficio Traffico e Mobilità, introduce questa modifica nel tratto tra via Cavour e via Emerico, con l’obiettivo di rendere più fluido il passaggio e favorire la sicurezza di pedoni e automobilisti. Restate aggiornati per scoprire come questa novità influenzerà i vostri spostamenti quotidiani.

Lo stabilisce un'ordinanza del Comune. A emanarla è stata l'ufficio Traffico e Mobilità ordinaria. Istituito il senso unico di marcia nel tratto della via Roma compreso tra la via Cavour e la via Emerico.

