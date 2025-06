Calma! Al referendum Cittadinanza non ha vinto il No

una netta maggioranza di argomentazioni convincenti da entrambe le parti. La vittoria del "no" non rappresenta un fallimento definitivo, ma piuttosto un invito a riflettere e a impegnarsi ancora di più. Ricordiamoci che i processi di cambiamento richiedono tempo e dialogo aperto: il cammino verso una cittadinanza più inclusiva continua, e ogni passo conta.

Sul referendum cittadinanza non esageriamo. Il risultato è stato deludente per i promotori, e per tutti quelli come me che si sono impegnati per farlo votare, ma ci sono vari elementi, piccoli e grandi da considerare prima di correre a concludere che la partita sarebbe persa. Dal punto di vista del merito della questione, mentre sui quattro quesiti “lavoristi” ci sono dati e controdati, discussioni tecniche e controtecniche, non ho incontrato nessuna argomentazione ampia e scientifica a favore di mantenere 10 anni minimi di attesa per presentare la domanda di cittadinanza, e sui problemi sociali che comporterebbe ridurli a 5. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it