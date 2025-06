California Trump tira dritto contro Newsom | Revocheremo lo stop sulle auto a benzina

Donald Trump torna a fare leva sul fronte dei trasporti, promettendo di revocare il divieto californiano sulle auto a benzina. La Casa Bianca annuncia che il presidente firmerĂ tre risoluzioni per mettere fine alle restrizioni dello stato di Newsom, che puntava a eliminare i veicoli a combustione entro il 2035. Un duello tra passato e futuro che potrebbe cambiare radicalmente il panorama della mobilitĂ negli USA.

La portavoce della Casa Bianca Karoline Leavitt ha annunciato su X che il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump firmerĂ tre risoluzioni del Congresso per abrogare le norme sui veicoli elettrici in California. Lo stato guidato dal governatore Gavin Newsom aveva previsto lo stop alla vendita di tutti i veicoli esclusivamente alimentati con combustibili fossili entro il 2035, consentendo la produzione dei soli veicoli elettrici o plug-in hybrid. Secondo quanto riportato dalla Reuters, un’altra risoluzione bloccherĂ anche il provvedimento dello Stato per l’utilizzo di mezzi pesanti a zero emissioni, come ad esempio gli autocarri. 🔗 Leggi su Open.online

In questa notizia si parla di: california - trump - tira - dritto

Dazi, Trump: "L'Ue vuole un incontro per trattare" | Il presidente torna a insultare il governatore della California - L'Unione Europea richiede un incontro per discutere dei dazi imposti da Trump, mentre il presidente torna a criticare il governatore della California, Gavin Newsom.

Gavin Newsom è il governatore democratico della California nonché l’uomo che, in questo momento, quasi da solo sta tenendo testa a Donald Trump. Newsom ha annunciato di aver fatto causa contro l’amministrazione Trump per aver, nell’ordine: militarizzat Vai su Facebook

Trump tira dritto in California ignorando Newsom: in arrivo 700 Marines; Trump manda Marines a Los Angeles contro “nemici stranieri”, California dal giudice: “Va fermato”; La California contro la Casa Bianca. Al via la causa legale: «Questi dazi sono illegali».

Trump manda Marines a Los Angeles contro "nemici stranieri", California dal giudice: "Va fermato" Riporta msn.com: La California si è rivolta a un tribunale per chiedere un'ordinanza restrittiva per impedire il dispiegamento di truppe statunitensi nelle strade di Los Angeles, dopo che il presidente Donald Trump ha ...