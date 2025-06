Calhanoglu ricomincia con la stessa musica | ancora infortunato

Calhanoglu ancora una volta infortunato, si conferma un'ombra per l'Inter in questa stagione travagliata. Dopo aver contribuito alla conquista dello scudetto 2023-2024, il suo rendimento è stato frenato da una serie di problemi fisici che lo hanno tenuto lontano dal campo. Il Mondiale per Club partirà senza di lui, segnando un capitolo difficile nella carriera del regista turco. La sua assenza potrebbe influenzare le sorti della squadra, lasciando un vuoto difficile da colmare.

Il Mondiale per Club partirà senza Calhanoglu. E questo fatto si inserisce in coda a una stagione piena di problemi per il regista turco. PARTIRE COL PIEDE SBAGLIATO – Calhanoglu è stato uno dei problemi dell'intera stagione dell'Inter. Il giocatore, dopo aver impresso il suo marchio a fuoco sullo scudetto 2023-2024, ha vissuto un anno sottotono. Pesantemente sottotono. Contraddistinto da problemi fisici continui, che lo hanno portato a non trovare mai la condizione fisica migliore. Se però pensate sia tutto alle spalle, ho un monito per voi: il turco sta ricominciando allo stesso modo. RICOMINCIARE – Si potrebbe discutere se il Mondiale per Club rappresenti un nuovo inizio o la prosecuzione della stagione.

