Calhanoglu raggiunge Inzaghi | clausola da 50 milioni per il sostituto

Sirene e tentazione Arabia Saudita per il regista turco: il club nerazzurro si muove in cabina di regia in caso d'addio dell'ex Milan L' Inter è partita ieri alla volta degli Stati Uniti per la spedizione per il Mondiale per Club, dove il 18 giugno esordirà a Los Angeles contro i messicani del Monterrey. Inzaghi e Calhanoglu (LaPresse) – Calciomercato.it Si avvicina quindi la prima uscita ufficiale sulla panchina nerazzurra per Cristian Chivu, il prescelto da parte del club nerazzurro dopo l'addio di Simone Inzaghi. Sucic e Luis Henrique saranno i due volti nuovi negli 'States' per la squadra vicecampione d'Europa, con la dirigenza di Viale della Liberazione che sul mercato è comunque a caccia di ulteriori rinforzi per la nuova Inter di Chivu.