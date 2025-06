Calhanoglu l’Inter chiude alla cessione | valutazione molto alta – SM

Hakan Calhanoglu, elemento chiave dell’Inter, potrebbe essere protagonista di un mercato estivo ricco di sorprese. Mentre alcune voci suggeriscono una sua possibile cessione, altri fonti, come Sport Mediaset, rivelano novità contrastanti. La valutazione alta del giocatore, nonostante una stagione negativa, rende il suo futuro ancora incerto. Resta da capire se l’Inter deciderà di puntare ancora su di lui o se sarà pronto a cambiare rotta...

Hakan Calhanoglu potrebbe essere tra i partenti in questa estate di mercato in casa Inter. Secondo Sport Mediaset però ci sono novità discordanti a riguardo. STAGIONE NO – Hakan Calhanoglu non ha fatto una delle sue migliori stagioni da giocatore dell’ Inter. Anzi, probabilmente è stata proprio la peggiore delle quattro in cui ha sempre vinto trofei. Solo in questa è rimasto a secco così come tutti i suoi compagni usciti sconfitti in maniera umiliante dalla finale di Champions League contro il Psg. Il turco anche in quel match ha lasciato il campo per infortunio e non è stato il primo dell’anno: in diverse occasioni Calhanoglu ha sofferto di problemi muscolari e ci sono dubbi sulla sua attuale tenuta fisica. 🔗 Leggi su Inter-news.it