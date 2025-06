Calhanoglu-Galatasaray sogno mai nascosto Inter ripensa a queste parole!

Il desiderio di Hakan Calhanoglu di vestire la maglia del Galatasaray torna a far sussultare il mondo del calcio. Le sue parole, piene di passione e sogno, hanno acceso un coro di supposizioni tra tifosi e addetti ai lavori. Mentre l’Inter si interroga sul futuro del regista turco, le sirene turche continuano a suonare forte, lasciando aperta una porta che potrebbe cambiare gli equilibri. E chissà se questa volta il sogno diventerà realtà ...

Il Galatasaray bussa alla porta di Hakan Calhanoglu, che non ha mai nascosto il sogno di volerci approdare. All’Inter risuonano le recenti dichiarazioni del regista turco. SIRENE TURCHE – Era già tutto previsto? Non è dato sapere e, a dirla tutta, i tempi sono ancora acerbi per dare già inizio ai retro-pensieri. Qualche congettura sulla novità di giornata, legata ad Hakan Calhanoglu e all’interesse mostrato dal Galatasaray, però, si può sempre fare. Proprio nei giorni in cui circolano le voci di corteggiamenti arabi per il regista dell’Inter, dalla Turchia arriva la voce di un prepotente blitz da parte del club di Istanbul. 🔗 Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - Calhanoglu-Galatasaray, sogno mai nascosto. Inter, ripensa a queste parole!

