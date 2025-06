Calhanoglu Galatasaray offerta ufficiale all’Inter? 40 milioni sul piatto lo scenario

Il Galatasaray non si ferma e sognano in grande: dopo aver portato Leroy Sané, sono pronti a lanciare un’offerta ufficiale da 40 milioni di euro all’Inter per Hakan Calhanoglu. Un colpo audace che potrebbe rivoluzionare il mercato estivo, alimentando le speranze dei tifosi turchi di un dream team sempre più competitivo. Resta da vedere se l’Inter accetterà questa proposta allettante, aprendo così un nuovo capitolo nel calciomercato.

Calhanoglu Galatasaray, i turchi sognano un dream team e tentano il regista dell'Inter: lo scenario per l'estate. Il Galatasaray accelera ancora sul mercato. Dopo aver messo a segno il colpo Leroy Sané, il club turco è pronto a regalare un altro grande colpo di mercato ai suoi tifosi: è arrivata infatti l'offerta ufficiale per Hakan Calhanoglu. Secondo quanto riportato da Ekol TV, la dirigenza del Galatasaray ha recapitato una proposta ufficiale all' Inter che valuta il centrocampista Calhanoglu 40 milioni. I nerazzurri, pur considerandolo un elemento chiave della rosa, non hanno chiuso del tutto la porta alla cessione.

Cambia lo scenario per Calhanoglu, non solo club arabi su di lui: Inter al bivio Lo riporta msn.com: Con l’addio di Inzaghi e le nuove linee guida imposte dal fondo Oaktree, l’Inter valuta modifiche importanti in vista della prossima stagione.