Calendario scolastico la svolta dell’Emilia-Romagna prende forma | pausa didattica a febbraio e giugno più lungo in classe L’assessore Conti | Nessuna riforma calata dall’alto

L’Emilia-Romagna si prepara a rivoluzionare il calendario scolastico con una pausa didattica strategica tra febbraio e giugno, prolungando i periodi di lezione in classe. Questa novità segna un cambiamento significativo nel modo di pensare l’anno scolastico, con l’obiettivo di favorire un percorso più equilibrato e strutturato per studenti e insegnanti. L’assessore Conti chiarisce: “Nessuna riforma calata dall’alto”, ma una scelta condivisa e pensata per migliorare la qualità dell’istruzione.

L'Emilia-Romagna studia una riforma del calendario scolastico che prevede una pausa didattica tra la fine del primo e l'inizio del secondo quadrimestre, abbandonando l'idea di uno "spring break" primaverile. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

