Calendario scolastico 2025 2026 | tutte le date di inizio scuola e le festività nazionali Ordinanza

Se sei un genitore, uno studente o un docente alla ricerca di informazioni aggiornate, il calendario scolastico 2025/2026 è fondamentale per pianificare al meglio l’anno scolastico. Con l’emanazione dell’Ordinanza Ministeriale n. 105 del 28 maggio 2025, vengono ufficializzate le date di inizio scuola e le festività nazionali, lasciando spazio alle Regioni e agli istituti per eventuali adattamenti. Scopri tutte le date e pianifica con serenità l’anno che sta per arrivare.

Con l’emanazione dell’Ordinanza Ministeriale n. 105 del 28 maggio 2025, il Ministero dell’Istruzione ha ufficializzato il calendario scolastico delle festività nazionali e degli esami per l’anno 20252026. Ogni Regione ha deliberato autonomamente le date di inizio e fine delle lezioni, mentre le singole scuole possono prevedere ulteriori adattamenti, nel rispetto del numero minimo di giorni . Calendario scolastico 20252026: tutte le date di inizio scuola e le festività nazionali Ordinanza . 🔗 Leggi su Scuolalink.it

In questa notizia si parla di: calendario - scolastico - date - tutte

Calendario scolastico 2025/26: quando inizia la scuola a settembre. Le date per regione [AGGIORNATO con Toscana] - Scopri quando inizia la scuola a settembre 2025 con il nostro approfondimento sul calendario scolastico 2025/26.

La Regione Campania ha approvato il calendario scolastico 2025-2026, fissando con precisione le date di avvio e conclusione delle lezioni, oltre alle principali festività. L’annuncio, diffuso dall’Assessore alla Scuola Lucia Fortini, definisce il quadro per tutte le Vai su Facebook

Lazio, il calendario scolastico 2025-2026. Tutte le date https://ift.tt/sSRJVEf https://ift.tt/efVqasr Vai su X

Calendario scolastico 2025/26: ecco le date delle festività nazionali. ORDINANZA; Calendario scolastico 2025/2026; Calendario scolastico 2025-26: quando inizia la scuola a settembre. Le date regione per regione.

Calendario scolastico 2025/26: ecco le date delle festività nazionali. ORDINANZA Scrive orizzontescuola.it: 105 del 28 maggio 2025 con il calendario delle festività e degli esami relativo all'anno scolastico ...