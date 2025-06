Calendario F1 2026 | addio a Imola arriva Madrid

Il calendario F1 2026 fa discutere: addio ad Imola, ora il circuito di Madrid prende il suo posto! Un cambiamento che scuote gli appassionati italiani e segna una svolta nella storia della Formula 1. Ma cosa significa questa esclusione per il futuro della categoria? Scopriamo insieme le novità e le implicazioni di questo nuovo capitolo, commentato da esperti del settore come Beatrice Frangione e Luca Preti.

Calendario F1 2026 Ufficiale – Fuori Imola, Dentro Madrid! È ufficiale: Imola non sarà presente nel calendario F1 2026. Un duro colpo per gli appassionati italiani e per uno dei circuiti più iconici della storia della Formula 1. Al suo posto, debutta Madrid, che ospiterà un nuovo Gran Premio urbano? In questo video, Beatrice Frangione e Luca Preti commentano e analizzano: Il calendario F1 2026 Il significato dell’esclusione di Imola Cosa aspettarsi da Madrid Un’analisi da non perdere per chi ama la F1 e vuole capire come sta cambiando il Circus. Iscriviti al canale per contenuti esclusivi su F1, WEC, Formula E e molto altro. 🔗 Leggi su Oasport.it