Calenda lancia Cottarelli candidato sindaco di Milano ma avverte il Pd | Se fate le primarie Azione se ne va

Calenda annuncia con entusiasmo la candidatura di Cottarelli a sindaco di Milano, definendolo il candidato perfetto per guidare la città. Tuttavia, mette in chiaro una condizione: se il PD sceglie di fare le primarie, Azione potrebbe abbandonare la coalizione. Una mossa che potrebbe scuotere gli equilibri politici milanesi e aprire nuovi scenari per le prossime amministrative. La partita è appena iniziata, e il futuro della città dipende anche da decisioni cruciali come questa.

Carlo Calenda, segretario di Azione, "lancia" l'economista dell'Università Cattolica Carlo Cottarelli come sindaco di Milano: "È un candidato perfetto", ha detto a margine di un incontro con gli studenti della Cattolica, giovedì pomeriggio, ribadendo che alla coalizione di centrosinistra dovrà. 🔗 Leggi su Milanotoday.it © Milanotoday.it - Calenda "lancia" Cottarelli candidato sindaco di Milano, ma avverte il Pd: "Se fate le primarie, Azione se ne va"

