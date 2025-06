Caldo soffocante assessore di Bagheria ai cittadini | Riempite una ciotola d' acqua per gli animali randagi

Con l’arrivo dell’estate e delle prime ondate di calore, Bagheria chiede il supporto dei cittadini per tutelare gli animali randagi. L’assessore Giuseppe Tripoli invita tutti a riempire una ciotola d’acqua per offrire sollievo a questi amici a quattro zampe in difficoltà. Un gesto semplice ma fondamentale per dimostrare che la solidarietà e l’attenzione verso i più deboli fanno grande una comunità, rendendola più umana e accogliente.

Con l'arrivo dell'estate e delle prime ondate di calore, l'amministrazione comunale di Bagheria, attraverso l'assessore ai Diritti degli animali Giuseppe Tripoli, lancia un appello alla sensibilità e alla collaborazione di tutta la cittadinanza per proteggere i randagi presenti sul territorio.

