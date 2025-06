Caldo rovente in Toscana | picco e allerta Temperature in calo solo da questa data

La Toscana si prepara a vivere un weekend da record, con temperature che raggiungeranno picchi insopportabili e allerta arancione in molte città, tra cui Firenze. L'anticiclone africano sta mettendo a dura prova la regione, ma una lieve tregua è prevista solo dall'11 luglio. Nel frattempo, scopri come proteggerti dal grande caldo e affrontare al meglio questa ondata di calore.

Firenze, 12 giugno 2025 – Caldo e afa stanno imperversando sulla Toscana da giorni e per il weekend del 14 e 15 giugno sono destinati ad aumentare, tanto che per alcune città tra cui Firenze è stato emesso un codice arancion e per le giornate di venerdì e sabato. Bollino rosso per il caldo: ecco dove. Anticiclone africano: quanto durerà. Quando caleranno le temperature. Alimentazione contro l’afa: i consigli di Coldiretti. Per la giornata di oggi, 12 giugno, a Firenze il codice è giallo, la temperatura massima percepita è di 35 gradi, domani di 36 gradi e sabato di 37 gradi. Ieri il record di giornata è stato raggiunto alla stazione di rilevamento Firenze-Orto Botanico con 34,4 gradi registrati alle 15: alle 9,15 di stamani alla stessa stazione meteo si sono registrati 30,9 gradi. 🔗 Leggi su Lanazione.it