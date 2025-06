Caldo e umidità | in città è allerta ondate di calore

Inizia il caldo estivo che mette alla prova il nostro benessere: l’allerta ondate di calore, nota come "disagio bioclimatico estivo", si fa sentire a Bologna, con temperature elevate e umidità alle stelle. Arpae ci invita a prestare attenzione nei prossimi giorni, specialmente il 13 e 14 giugno, quando l’indice Thom segnala livelli di rischio crescenti. È fondamentale essere preparati e adottare strategie per affrontare questa sfida estiva.

