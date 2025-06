Caldo anomalo in Lombardia | la giornata peggiore e quando finirà Le previsioni meteo

Il caldo anomalo sta mettendo a dura prova la Lombardia, con temperature che sfiorano i 37°C nel venerdì più torrido. Questa ondata di afa e calore improvviso sta sorprendendo tutti e solleva la domanda: quando finirà questa insofferenza? Per scoprire le previsioni meteo più aggiornate e trovare un po’ di sollievo, ecco tutto quello che c’è da sapere sulle prossime giornate.

Milano, 12 giugno 2025 – Caldo anomalo sulla Lombardia. Ma fino a quando? Dall’inizio della settimana anche la regione (come del resto gran parte dell’Italia) sta boccheggiando per il brusco innalzamento delle temperature, accompagnato dall’afa. In questi giorni, infatti, in pianura le massime si sono attestate attorno ai 35 °C. La giornata peggiore? Quella di domani, venerdì 13 giugno: si sfioreranno i 37 gradi. Per avere un po’ di tregua bisognerà attendere il weekend: domenica e all'inizio della settimana prossima si prevede una s ituazione meteorologica con tempo più instabile per una saccatura in spostamento verso est a nord Italia, che porta un'aria meno calda e temperature via via in calo. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it