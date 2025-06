Caldo allerta arancione venerdì e sabato Firenze

Prepara le valigie e gli abiti leggeri, perché Firenze si prepara ad affrontare un'ondata di caldo intenso! La città si appresta a vivere due giorni di massimo calore, con l'allerta arancione che coinvolge venerdì 13 e sabato 14 giugno. È fondamentale restare informati e adottare tutte le precauzioni necessarie per proteggersi dai rischi legati alle alte temperature.

Confermato per domani, ed esteso a sabato 14 giugno, il codice arancione per il caldo a Firenze. È la novità contenuta nell'apposito bollettino elaborato dal dipartimento di epidemiologia SSR Regione Lazio, nell'ambito del sistema operativo nazionale di previsione e prevenzione degli effetti del. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it © Firenzetoday.it - Caldo, allerta arancione venerdì e sabato Firenze

Allerta caldo. In Italia si prospetta il primo fine settimana di caldo torrido,con temperature elevate.Sabato saranno 6 le città da bollino rosso (Bolzano,Campobasso, Perugia,Rieti,Roma e Frosinone)e cinque da bollino arancione (Bologna,Brescia, Firenze,Latin

Il codice arancione per il caldo a Firenze è stato esteso a sabato 14 giugno. È quanto comunica, in una nota, il Comune facendo riferimento al bollettino elaborato dal dipartimento di epidemiologia Ssr Regione Lazio: sia domani che sabato dunque il codice

