Calderone | Obiettivi sicurezza un dovere di tutti serve collaborazione

Se tutti condividiamo responsabilità e impegno, la sicurezza nei luoghi di lavoro diventa un obiettivo raggiungibile per davvero. Gli obiettivi della sicurezza possono essere efficacemente raggiunti solo attraverso la collaborazione di aziende, istituzioni e cittadini, perché solo unendo forze possiamo garantire un ambiente di lavoro più sicuro, dignitoso e rispettoso dei diritti di tutti.

"Quando la nostra Costituzione proclama che l'Italia è una Repubblica fondata sul lavoro ci consegna anche il dovere di fare in modo che ogni posto di lavoro sia sicuro e dignitoso. Un dovere che al di là dei rispettivi ruoli può essere assolto efficacemente solo se tutta la società avverte questo dovere come proprio e come prioritario. Gli obiettivi della sicurezza possono essere efficacemente raggiunti solo se i lavoratori, le imprese e i soggetti pubblici e privati, ognuno per la sua parte, collaborano e interagiscono nell'intento comune di rendere il lavoro sempre più sicuro".