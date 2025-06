Calciomercato rosssoblù | Lykogiannis resta a Bologna

Il centrocampista rossoblù, lykogiannis, ha dimostrato il suo valore in tre campionati con oltre 4.000 minuti giocati, segnando quattro gol e fornendo otto assist. La sua presenza è stata fondamentale per la qualificazione in Champions League e per l’indimenticabile avventura nella Coppa dalle grandi orecchie. Ora, con la certezza di restare a Bologna, si apre un nuovo capitolo ricco di sfide e successi da scrivere insieme.

Tre campionati in maglia felsinea, oltre 4.000 minuti, quattro gol e otto assist. La conquista della qualificazione in Champions nel 2024-2025, l'avventura nella coppa dalle grandi orecchie nell'inverno appena trascorso e soprattutto la storica cavalcata in Coppa Italia conclusasi nel migliore.