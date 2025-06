Calciomercato Parma Bonny nel mirino di una big italiana Cosa risulta all’interno della trattativa?

Il calciomercato Parma si infiamma con Bonny nel mirino dell’Inter: un interesse concreto che potrebbe rivoluzionare il futuro dell’attaccante francese. La trattativa, avviata tra le due società, apre scenari interessanti sia per il giocatore che per i tifosi crociati. Scopriamo insieme tutti i dettagli di questa potenziale operazione che potrebbe cambiare le sorti del mercato estivo.

Calciomercato Parma: Bonny nel mirino dell’Inter, trattativa avviata con la squadra crociata pronta ad ascoltare l’offerta Il Calciomercato Parma entra nel vivo con un nome ormai al centro delle attenzioni dei top club italiani: si tratta di Ange-Yoan Bonny, attaccante francese classe 2003, che sembra sempre più vicino a una possibile partenza direzione Milano, sponda . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Calciomercato Parma, Bonny nel mirino di una big italiana. Cosa risulta all’interno della trattativa?

In questa notizia si parla di: calciomercato - parma - bonny - mirino

Calciomercato Inter: occhi puntati su Bonny del Parma: i dettagli - L'Inter guarda al futuro e fissa l'attenzione su Bonny, talentuoso attaccante del Parma. Mentre i nerazzurri sono impegnati in una intensa lotta per il campionato e la Champions League, la dirigenza sta studiando le migliori strategie per il calciomercato.

#Bonny nel mirino di #Napoli e #Inter: il #Parma chiede 25 milioni https://www.napolicalcionews.it/news-calcio-napoli/Bonny-nel-mirino-di-Napoli-e-Inter--il-Parma-chiede-25-milioni-140313.aspx #Calciomercato Vai su Facebook

Per caso #Chivu ha lavorato a #Parma? https://bmbr.cc/nu95euj #calciomercato #Inter Vai su X

Mercato Inter, piace Raspadori. Del Parma nel mirino non solo Bonny e Leoni; Parma, la priorità sul mercato è un attaccante; Ange Bonny nel mirino dell’Inter: il Parma valuta la cessione a fine stagione | Calciomercato.

Da Parma confermano: “Inter, Bonny…" Lo riporta informazione.it: I due dirigenti interisti raggiungeranno nei prossimi giorni gli States e nel frattempo hanno incontrato il Parma Eva A.