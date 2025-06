Calciomercato Napoli Manna scatenato | blitz per il vice Di Lorenzo

intenso blitz per assicurarsi un vice di Lorenzo, puntando a rafforzare ulteriormente la rosa e mantenere alta la competitività in vista della prossima stagione. Il mercato del Napoli non si ferma: ogni mossa è studiata per sorprenderti e consolidare il ruolo di protagonista in Italia e in Europa. Restate sintonizzati, perché le sorprese sono appena iniziate!

Il Napoli è davvero un fiume in piena sul mercato. Dopo aver ufficializzato l'affare De Bruyne, gli azzurri sono già impegnati in un'altra trattativa per consegnare ad Antonio Conte un vice Di Lorenzo. Il ds Giovanni Manna - secondo quanto riferisce Diario As - ha effettuato in queste ore un.

