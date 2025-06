Calciomercato Napoli Manna cerca in Spagna il colpo per il futuro! Obiettivo l’esterno del Siviglia ma c’è anche l’alternativa

Il calciomercato del Napoli entra nel vivo: Giovanni Manna si concentra sulla Spagna, alla ricerca del colpo giusto per rinforzare la rosa e puntare al futuro. Tra un obiettivo di spessore come l’esterno del Siviglia e una valida alternativa, i partenopei sono pronti a sorprendere ancora. La sfida è aperta: chi arriverà in azzurro per scrivere il prossimo capitolo di successo? Restate sintonizzati, perché le novità non tarderanno ad arrivare.

Tanto lavoro per Giovanni Manna, direttore sportivo del Napoli, che lavora al calciomercato estivo dei partenopei in un missione tutta spagnola, con due nomi di prospettiva per migliorare la formazione campione d'Italia, dopo l'affare De Bruyne.

