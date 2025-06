Calciomercato Napoli cosa può dare De Bruyne agli azzurri | VIDEO

Il calciomercato del Napoli si infiamma con l’arrivo di Kevin De Bruyne, l’innesto che potrebbe rivoluzionare le sorti degli azzurri. Dopo aver lasciato il Manchester City, il centrocampista belga si prepara a scrivere un nuovo capitolo in Italia, portando talento e esperienza. Ma cosa può realmente dare De Bruyne al Napoli? Scopriamolo insieme in questo approfondimento, tra pregi, difetti e gli obiettivi della prossima stagione.

Kevin De Bruyne, svincolatosi dal Manchester City, è il primo grande colpo del Napoli in questo calciomercato estivo. Il video sul belga. Per Pep Guardiola "solo Lionel Messi vede il campo come Kevin De Bruyne". Il centrocampista belga, in gol con la nazionale contro il Galles, è atteso da Antonio Conte per la prossima stagione, quella in cui il Napoli dovrà difendere lo Scudetto. Ecco pregi e difetti dell'ex Manchester City, colpo di calciomercato degli azzurri, in questo video. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it