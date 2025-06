Calciomercato Milan Zinchenko per la fascia sinistra | costo e stipendio

Il calciomercato del Milan si infiamma con l’interesse per Zinchenko, il difensore dell’Arsenal che potrebbe rinforzare la fascia sinistra rossonera. Ma quanto costa il suo cartellino e quale sarebbe il suo ingaggio? Scopriamo insieme i dettagli di questa operazione e le altre possibili sorprese in vista della sessione estiva di mercato.

Oleksandr Zinchenko dell'Arsenal è il terzino sinistro su cui Igli Tare, DS del Milan, sta lavorando in questo calciomercato ma non è l'unico. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Calciomercato Milan, Zinchenko per la fascia sinistra: costo e stipendio

Calciomercato Milan, dalla Spagna: “Theo Hernandez si offre al Real Madrid” - Il calciomercato del Milan è in fermento e le voci dalla Spagna si intensificano. Secondo quanto riportato da Marca, Theo Hernandez avrebbe manifestato il desiderio di tornare al Real Madrid.

