Calciomercato Milan torna in auge Kiwior | ecco chi potrebbe sostituire

Il calciomercato del Milan si infiamma ancora una volta con il ritorno di Jakub Kiwior, il centrale dell'Arsenal, pronto a sostituire Malick Thiaw in caso di addio. Una mossa strategica per rinforzare la difesa rossonera e rispondere alle sfide della stagione. Ma chi potrebbe essere il prossimo nome sulla lista? Scopriamolo insieme.

Jakub Kiwior dell'Arsenal torna ad essere un obiettivo di calciomercato del Milan in caso di una cessione di Malick Thiaw. Facciamo il punto. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Calciomercato Milan, torna in auge Kiwior: ecco chi potrebbe sostituire

In questa notizia si parla di: calciomercato - milan - torna - kiwior

Calciomercato Milan, dalla Spagna: “Theo Hernandez si offre al Real Madrid” - Il calciomercato del Milan è in fermento e le voci dalla Spagna si intensificano. Secondo quanto riportato da Marca, Theo Hernandez avrebbe manifestato il desiderio di tornare al Real Madrid.

Calciomercato : Il Cagliari come avrete letto non ha confermato Nicola ed al suo posto dovrebbe esserci Pisacane che allena la primavera dei sardi, manca la ufficialitĂ che dovrebbe arrivare in questi giorni. Il mio parere non tanto su Pisacane ma sulla situ Vai su Facebook

Milan, Allegri chiede solidità : Zinchenko e Kiwior dall'Arsenal. Theo Hernandez verso l'Atletico Madrid; Calciomercato Milan, via Thiaw per Kiwior? Non è l’unico centrale in lista; Milan pronto a rifare la difesa: Zinchenko erede di Theo. E al posto di Thiaw c'è Kiwior.

Milan, Allegri chiede solidità: Zinchenko e Kiwior dall'Arsenal. Theo Hernandez verso l'Atletico Madrid Scrive eurosport.it: L'apertura della Gazzetta dello Sport è dedicata al Milan e alle scelte di Massimiliano Allegri per la difesa: "Allegri alza il muro: nel mirino ...