Calciomercato Milan Pedullà | Zinchenko mancano alcuni dettagli Theo …

Alfredo Pedullà, noto esperto di calciomercato, aggiorna i tifosi sul dossier Zinchenko al Milan. La trattativa sta prendendo forma, anche se alcuni dettagli restano da definire, in particolare riguardo Theo. I prossimi giorni saranno decisivi per svelare se il talento ucraino vestirà presto rossonero, portando nuovo entusiasmo alla squadra. Restate sintonizzati per tutte le novità di mercato!

Calciomercato Milan, dalla Spagna: “Theo Hernandez si offre al Real Madrid” - Il calciomercato del Milan è in fermento e le voci dalla Spagna si intensificano. Secondo quanto riportato da Marca, Theo Hernandez avrebbe manifestato il desiderio di tornare al Real Madrid.

