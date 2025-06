Calciomercato Milan niente visite mediche per Modric Ma il motivo è nobile

Il sospetto si fa strada: Luka Modric non ha effettuato le visite mediche con il Milan, sollevando interrogativi tra i tifosi. Tuttavia, fonti affidabili confermano che l‚Äôaffare rimane saldo e di grande impatto. La strategia dietro questa decisione nasconde motivazioni pi√Ļ profonde, rivelando il valore e la nobilt√† di un colpo di mercato che promette di rivoluzionare la squadra. Scopriamo insieme cosa si cela dietro questa scelta sorprendente.

