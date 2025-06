Calciomercato Milan Musah-Napoli dialoghi continui | ma c’è un ‘paletto’

Il calciomercato infiamma Milano e Napoli, con i negoziati per Yunus Musah che proseguono senza sosta. I dialoghi sono incessanti, ma un ostacolo si staglia all’orizzonte: un “paletto” preciso imposto dai partenopei. La trattativa è ancora aperta, mentre tifosi e addetti ai lavori attendono con ansia sviluppi che potrebbero rivoluzionare la prossima stagione. Riusciranno le parti a trovare un punto d’incontro?

Continuano i dialoghi tra Milan e Napoli per il possibile trasferimento di Yunus Musah in azzurro: ma c'è un paletto messo dai partenopei. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Calciomercato Milan, Musah-Napoli dialoghi continui: ma c’è un ‘paletto’

In questa notizia si parla di: milan - musah - napoli - dialoghi

PAGELLE E TABELLINO DI MILAN-MONZA 2-0: Gambia simbolo di milanismo, Musah spaesato - Nel duello di San Siro tra Milan e Monza, valevole per la 38ª giornata di Serie A, il match termina senza reti nel primo tempo.

Il Napoli è in trattativa con il Milan per Yunus Musah. Dialoghi in corso tra le parti: un’intesa tra il Napoli e il calciatore sui termini contrattuali non sarà difficile da raggiungere. ? È un profilo che piace molto ad Antonio Conte. #c Vai su Facebook

#Napoli e #Milan continuano il dialogo per #Musah. Gli azzurri non intendono superare i 25M, bonus inclusi. Si tratta, ma in caso di mancato accordo entro inizio settimana, Napoli potrebbe cambiare obiettivo. via @OAccomando91 Vai su X

Calciomercato Milan, Musah-Napoli dialoghi continui: ma c’è un ‘paletto’; Calciomercato Napoli, Romano: Azzurri in trattativa con il Milan per Musah. Dialoghi in corso, la situazione; Romano: “Il Napoli vuole Yunus Musah! Dialoghi in corso tra Napoli e Milan”.

Yunus Musah verso Napoli, Milan punta su Adrien Rabiot Lo riporta msn.com: Il Milan si concentra sul centrocampo: trattativa per Musah e interesse per Rabiot.