Calciomercato Milan interesse per Doué | ma non è il giustiziere dell’Inter

Nel cuore del calciomercato milanese, il Milan si fa avanti con interesse per Guéla Doué, promettente talento che potrebbe rinforzare la rosa rossonera. Tuttavia, attenzione: non si tratta di Doué il “giustiziere” dell’Inter in Champions League, ma di un giovane promettente pronto a lasciare il segno. Scopri tutti i dettagli su questa intrigante operazione di mercato e le potenziali ripercussioni per il futuro dei due club.

Il Milan avrebbe messo gli occhi su Guéla Doué, che non è ovviamente il giustiziere dell'Inter in Champions League: ecco tutti i dettagli.

Il Milan punta l'altro Doué, è il fratello del fenomeno del Psg. Ed è già derby - Il Milan si prepara a rinforzare la propria rosa con un colpo interessante: il talento ivoriano dello Strasburgo, già noto ai tifosi di San Siro, potrebbe diventare un nuovo rossonero.

