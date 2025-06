Calciomercato Milan i rumors su Osimhen la clausola e l’Arabia | il punto

Il calciomercato del Milan si infiamma con i rumors su Victor Osimhen, tra clausole e voci di un possibile approdo in Arabia. Mentre il bomber nigeriano continua ad attirare l’interesse dei grandi club europei, il Milan valuta attentamente le proprie mosse. Ma quale sarà davvero il futuro di Osimhen? Scopriamo insieme gli ultimi aggiornamenti e le possibilità che coinvolgono uno dei nomi più caldi di questa sessione di mercato.

Victor Osimhen è destinato a essere il protagonista di questo calciomercato e viene accostato anche al Milan, ma cosa c'è di vero?. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Calciomercato Milan, i rumors su Osimhen, la clausola e l’Arabia: il punto

In questa notizia si parla di: calciomercato - milan - osimhen - rumors

Calciomercato Milan, dalla Spagna: “Theo Hernandez si offre al Real Madrid” - Il calciomercato del Milan è in fermento e le voci dalla Spagna si intensificano. Secondo quanto riportato da Marca, Theo Hernandez avrebbe manifestato il desiderio di tornare al Real Madrid.

#Osimhen e ora? Il no all'Arabia, la fiducia del #Galatasaray, la clausola e i rumors su #Milan e #Juventus Vai su X

Osimhen: anche il Milan in corsa, se Leao... Le news https://milanworld.net/threads/osimhen-anche-il-milan-in-corsa-se-leao.151743 #Milan #Calciomercato #Osimhen #Leao Vai su Facebook

Osimhen e ora? Il no all'Arabia, la fiducia del Galatasaray, la clausola e i rumors su Milan e Juventus; Calciomercato, le news del 6 giugno: Osimhen accetta l'Al Hilal, Milan su Xhaka. Gasperini e Juric ufficiali per Roma e Atalanta. Inter, Chivu ha firmato; Calciomercato, Osimhen al Milan: annuncio improvviso poco fa! / News.

Osimhen e ora? Il no all'Arabia, la fiducia del Galatasaray, la clausola e i rumors su Milan e Juventus Come scrive msn.com: Il domino dei centravanti di mezza Europa è pronto a scattare e la prima tessera che tutto metterà in moto potrebbe essere rappresentata ...