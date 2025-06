Calciomercato Milan ‘gelo’ Theo Hernandez-Atletico Madrid | i dettagli

Il calciomercato del Milan si prende una pausa di riflessione: la suggestiva trattativa che avrebbe portato Theo Hernandez all’Atletico Madrid sembra essersi raffreddata bruscamente. I dettagli rivelano un nuovo scenario, alimentando dubbi e speranze tra i tifosi rossoneri e gli appassionati di mercato. Ma quali sono le ragioni di questa frenata improvvisa? Scopriamolo insieme.

Si sarebbe raffreddata di colpo la pista che avrebbe potuto portare Theo Hernandez dal Milan all'Atletico Madrid: ecco i dettagli. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Calciomercato Milan, ‘gelo’ Theo Hernandez-Atletico Madrid: i dettagli

